Lalín acoge un musical pop el 24 de enero

El Salón Teatro de Lalín acogerá el 24 de enero a las 19.00 horas el musical Bienvenidos, un espectáculo con música de grupos y solistas españoles de los años 80 y 90. Las entradas están a la venta en la web www.dentralia.com y en la librería Raíces a 11,95 euros más gastos de gestión.