Garatuzas despide el año el día 27 con música, uvas y chocolate con churros

La Asociación Social e Cultural Garatuzas de Piloño organiza el último sábado de este mes, día 27, una Festa Fin de Ano. Las actividades comienzan a las 17.00 horas en el pabellón del CEIP Cerdeiriñas. La fiesta incluye las actuaciones de la Coral Polifónica de Piloño, la Unión Musical Ponteledesma y el pinchadiscos Santi. Los más pequeños podrán participar en un taller de manualidades y, si llevan una foto familiar u otra que les resulte divertida, podrán crear un recuerdo especial que se llevarán a casa. Hablando de fotos, las familias dispondrán de un espacio para sacarse una instantánea del evento.

La fiesta de fin de año incluye un puesto de comida y barra de bebidas. Por cada consumición se recibirá un tíquet de participación en el sorteo de una tablet, un reloj y un altavoz inteligentes, entre otros. Tampoco faltarán las tradiciones de Nochevieja, como el cotillón y las 12 uvas, acompañadas de otras tantas campanadas para entrar con muy buen pie en el 2026.