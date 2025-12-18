Garatuzas despide el año el día 27 con música, uvas y chocolate con churros
REDACCIÓN
La Asociación Social e Cultural Garatuzas de Piloño organiza el último sábado de este mes, día 27, una Festa Fin de Ano. Las actividades comienzan a las 17.00 horas en el pabellón del CEIP Cerdeiriñas. La fiesta incluye las actuaciones de la Coral Polifónica de Piloño, la Unión Musical Ponteledesma y el pinchadiscos Santi. Los más pequeños podrán participar en un taller de manualidades y, si llevan una foto familiar u otra que les resulte divertida, podrán crear un recuerdo especial que se llevarán a casa. Hablando de fotos, las familias dispondrán de un espacio para sacarse una instantánea del evento.
La fiesta de fin de año incluye un puesto de comida y barra de bebidas. Por cada consumición se recibirá un tíquet de participación en el sorteo de una tablet, un reloj y un altavoz inteligentes, entre otros. Tampoco faltarán las tradiciones de Nochevieja, como el cotillón y las 12 uvas, acompañadas de otras tantas campanadas para entrar con muy buen pie en el 2026.
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón
- Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro
- Comunidades de propietarios de Vigo limitan la decoración navideña para controlar el consumo eléctrico
- El pesquero de los horrores: regresa a Vigo la herrumbre del «Santa Isabel»
- Ni con el Gordo de Navidad se puede comprar el piso más demandado de Vigo