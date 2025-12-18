Fallece Santiago Seijas, uno de los fundadores de la Peña do Porco
REDACCIÓN
Lalín
Santiago Seijas Lodeiro falleció ayer a los 77 años en el hospital de Santiago, donde había ingresado hacía unos días. Vecino de la parroquia de Donramiro, era muy querido y conocido por dirigir una empresa de pintura. Seijas había sido uno de los fundadores, en 1964, de la Peña do Porco, germen de la Feira do Cocido, y era el único de ellos que quedaba vivo.
Estaba casado con Cruz Riádigos, con la que tuvo tres hijos: Ana, Santiago y Sandra. Sus restos mortales se velan en el tanatorio Taboada, por donde ayer pasaron numerosos amigos y vecinos y para acompañar a su familia.Su funeral es hoy a las 16.00 horas en la iglesia parroquial de Lalín, antes de la incineración en la intimidad.
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón
- Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro
- Comunidades de propietarios de Vigo limitan la decoración navideña para controlar el consumo eléctrico
- El pesquero de los horrores: regresa a Vigo la herrumbre del «Santa Isabel»
- Ni con el Gordo de Navidad se puede comprar el piso más demandado de Vigo