Exposición del acuerdo con la sociedad Río Ulla

El Concello de A Estrada ha sacado a exposición pública el acuerdo con la Sociedad Deportiva Río Ulla para la cesión durante 50 años de sus instalaciones en la playa fluvial.

