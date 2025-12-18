A Estrada creará en cada parroquia una isla con todos los colectores

A Estrada proyecta la creación de 50 islas de reciclaje en el ámbito rural, una por cada parroquia, que concentrarán en un mismo punto todos los contenedores necesarios para la recogida selectiva de residuos. La iniciativa, planteada por el gobierno municipal, fue abordada en una reciente reunión entre el alcalde, Gonzalo Louzao, y la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y cuenta con el respaldo inicial de la Xunta.

El objetivo del proyecto es reorganizar el sistema de recogida en las parroquias rurales mediante la instalación de puntos de referencia que agrupen los contenedores de vidrio, papel y cartón, envases ligeros, fracción resto y residuos orgánicos. En la actualidad, todos los núcleos disponen de contenedor verde y muchos cuentan también con el amarillo, pero no siempre se encuentran concentrados en un mismo emplazamiento. Con esta medida se pretende facilitar la separación de residuos y mejorar el acceso al reciclaje en el rural.

La previsión municipal es que estas infraestructuras puedan estar operativas en el año 2026 y se sumen a otras iniciativas vinculadas a la gestión sostenible de residuos, como la compostaxe doméstica.

En otro orden de cosas, este jueves comenzará la instalación de los primeros contenedores marrones para residuos orgánicos en el casco urbano de A Estrada. En esta fase inicial se habilitarán diez puntos, principalmente en zonas con presencia de grandes productores. Los contenedores se situarán en la avenida de Pontevedra, en el entorno del supermercado Familia; en la avenida de Santiago, cerca de los locales Invictus e Inferno; y en dos puntos de la avenida Benito Vigo, uno junto a la Froitería Doi y el supermercado Froiz, y otro a la altura del número 24, próximo al restaurante Gran Vía y al Mesón da Estrada.

También se colocarán en la avenida de Vigo, en la parte posterior del supermercado Froiz; en la rúa Iryda, frente al supermercado Familia; en la Praza de Abastos; en la rúa Gradín, junto al restaurante Samaná; en la rúa Leicures, al inicio de la calle, en el entorno de varios establecimientos hosteleros; y en la rúa 56, a la altura del Hostal A Bombilla.

La recogida de residuos orgánicos comenzará el martes 23 de diciembre y volverá a realizarse el jueves 26, quedando establecida inicialmente una frecuencia de dos veces por semana. Aunque estos contenedores están pensados en una primera fase para grandes productores, también podrán ser utilizados por particulares que dispongan de la tarjeta necesaria para su apertura.

En paralelo, el Concello ha completado la asignación de las 500 unidades de composteiros domésticos adquiridas mediante una subvención para la implantación del quinto contenedor.