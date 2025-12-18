Encuentro navideño en el centro de diálisis de Lalín
La Fundación Renal celebró su tradicional encuentro navideño en el centro de diálisis Teixedal de Lalín, una jornada en la que participaron pacientes y el equipo de profesionales del centro sanitario. El acto contó con la presencia del humorista gallego Carlos Tresandí; el director asistencial del Área Sanitaria de Santiago-Barbanza, Luis González Taboada; la teniente de alcalde de Lalín, Paz Pérez; y la concejala Carmen Canda Larroy.
