Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Supremo AP-9Caso ToméFalsificacionesObramat VigoAna Obregón EpsteinNaufragio PortugalAlbacete-Celta
instagramlinkedin

Encuentro de «As tres Negreira» en A Estrada

A Estrada organiza el encuentro entre los tres municipios de Galicia que comparten el topónimo Negreira. Será el sábado en el lugar de Negreira, a las 12.00 horas. En él participarán el alcalde estradense, Gonzalo Louzao, y los regidores de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, y de Santa Comba, Alberto Romar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents