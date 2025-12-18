Encuentro de «As tres Negreira» en A Estrada

A Estrada organiza el encuentro entre los tres municipios de Galicia que comparten el topónimo Negreira. Será el sábado en el lugar de Negreira, a las 12.00 horas. En él participarán el alcalde estradense, Gonzalo Louzao, y los regidores de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, y de Santa Comba, Alberto Romar.