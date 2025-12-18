Dozón, Rodeiro y Forcarei, los municipios de la provincia que más vecinos pierden en diez años

Solo una veintena de los 61 municipios de la provincia fueron capaces de ganar habitantes durante la última década y entre ellos figuran los de Lalín y Silleda. Los dos concellos dezanos son la única excepción en unas comarcas en las que la regresión demográfica es una constante desde hace demasiados años, hasta el punto que entre 2015 y este mismo año los nueve municipios perdieron exactamente 3.216 habitantes. Si los dos principales ayuntamientos de la comarca dezana muestran un perfil favorable, la cara opuesta la protagonizan otros cuatro de la zona, que son los que más vecinos han cedido en esta última década.

Dozón, Rodeiro, Forcarei y Agolada son, por este orden, los concellos de la provincia que han sufrido en términos porcentuales un mayor descenso demográfico. En Dozón la caída ha sido del 18,14 por ciento, desde un censo de 1.174 personas a 961. Un punto menos supone la regresión en Rodeiro (17,3%), pasando el municipio cambote de 2.700 a 2.232 habitantes. Una proporción semejante muestra Forcarei, con una caída porcentual del 16,7, o lo que es lo mismo, partiendo de un censo de 3.683 personas, y situándose en la actualidad en 3.067. Agolada y Campo Lameiro completan la cola del ranking provincial de los municipios que más habitantes recortaron en esta década, en ambos casos con retrocesos que se acercan al 14 por ciento. Así, Agolada mantiene ahora 2.225 habitantes, que son 360 menos, mientras que el otro municipio cedió 264 sobre los 1.93 que tenía.

Con la excepción de Lalín y Silleda, como indicamos, el resto de los ayuntamientos de las comarcas tampoco fueron capaces de retener sus censos en estos últimos diez años, si bien las sangrías poblacionales han sido más moderadas. No tanto en el caso de Vila de Cruces, territorio que comenzó hace ya unos años a marcar una gráfica peligrosa y que se acaba de materializar al descender de los 5.000 vecinos [la próxima corporación municipal estará compuesta por 11 ediles, dos menos] y tras ceder un 10% en este período cuenta con exactamente 4.967 habitantes. El descenso de A Estrada ha sido de un 4,3%, desde 21.025 a 20.112 empadronados.

Solo 22 ayuntamientos de la provincia mejoraron sus registros en esta década y por ejemplo O Porriño se sumó a los de primera categoría. También sumaron vecinos O Grove, Cangas, Mondariz Balneario, Nigrán, Oia, Poio, Ponte Caldelas, Ponteareas, Pontecesures, Ribadumia, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vigo y Vilagarcía de Arousa sumaron residentes junto a Lalín y Silleda. Los incrementos porcentuales de estos dos municipios son semejantes una vez que la capital dezana partía en 2015 de un censo de 20.005 vecinos y alcanza ahora los 20.292, mientras que la silledense partía de 8.772 y roza los 9.000, con exactamente 8.917

Superada la barrera de los 4.000 extranjeros

Las comarcas continúan recibiendo cada año a gente llegada de otros países y en la actualidad la población extranjera supera ya las 4.000 personas. Son en solo un año 332 más de las que había en 2024, cuando se había alcanzado el pico máximo de migrantes, en gran medida por el incremento de hombres y mujeres llegados desde Venezuela. Todos los ayuntamientos de las comarcas sumaron más foráneos este año a sus padrones municipales salvo Agolada, que pasó de 97 a 95. Lalín se mantiene como el principal ayuntamiento receptor y su población de extranjeros se sitúa ya en 1.881 después de sumar 78 en doce meses. Más, en términos porcentuales, creció el censo de migrantes en Silleda una vez que con 74 altas más cuenta ya con 706. El Vila de Cruces el Instituto Nacional de Estadística (INE) certifica 243 foráneos (35 más) y Rodeiro alcanza los 153 al incrementar en 39 su registro municipal. Dozón, por su parte, llega a 23, cuando el año pasado contaba con una quincena. En A Estrada residen 786 extranjeros (76 más) y en Forcarei son 75 tras incrementar en ocho sus empadronados. En Cerdedo-Cotobade constan 168, 17 a mayores.