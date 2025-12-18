Color verde y espuma en el río Deza

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un vertido en aguas del río Deza tiñó su cauce de color verde al tiempo que lo cubría de espuma. Desde el 112 se movilizó a Protección Civil de Vila de Cruces para comprobar su estado en A Carixa y Sulago.

