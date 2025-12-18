Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Climalact expone sus propuestas en la sede de O Rodo

Asistentes a la segunda sesión de Climalact. | Bernabé/Javier Lalín

La cooperativa O Rodo, en Rodeiro, acogió ayer una reunión de trabajo del proyecto Climalact, en el que colaboran entidades empresariales, la USC y cooperativas ganaderas para reducir el impacto medioambiental de las explotaciones ganaderas. Hubo un encuentro anterior de esta iniciativa en Vegadeo, en Asturias.

