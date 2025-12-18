La Central cerrará el año con más de 58 millones de euros en ventas

La Fundación Semana Verde de Galicia celebró ayer la reunión de su Padroado, para hacer un balance provisional de este año y presentar los presupuestos de 2026 (que ya se habían perfilado en parte, en octubre, al darse a conocer los presupuestos de la Xunta). El encuentro estuvo presidido por el secretario general técnico de la Consellería de Presidencia, Javier Abad, en calidad de vicepresidente del patronato.

El balance resalta el impacto de las subastas de ganado en la Central Agropecuaria de Galicia. A falta de sumar las transacciones de la sesión especial de día 29 con solo terneros de carne y vacuno mayor (no habrá subasta ni el 23 ni el 30), la Lonja ya registra una facturación récord, con más de 58 millones de euros. La cifra supera con comodidad los 38 millones de 2024, que por entonces ya marcaron la máxima histórica.

Al margen de las subastas semanales de ganado (que se interrumpieron durante noviembre para frenar la expansión de la dermatosis nodular), el complejo ferial de Silleda acogió a lo largo del año 27 eventos mayores y una veintena de menores. Esos 27 eventos mayores igualan la cifra de 2021, con la salvedad de que en ese año se produjo un efecto rebote por las restricciones de movilidad y ferias en 2020, durante la crisis sanitaria.

La Fundación señala que en el ejercicio que está a punto de cerrar hubo un crecimiento en todas las ferias. Así, el certamen agropecuario Cimag-GandAgro subió un 20% el número de cifras asistentes y un 4,3% el de público. Sedexpo, centrada en la seguridad, la defensa y las emergencias, tuvo un 19,2% más de expositores, mientras que ExpoBus Iberia celebró su edición más grande, con un 11,3% más de empresas, un 26,7% más de superficie y un 8,8% más de visitantes. La cita más multitudinaria, la Feira Internacional Semana Verde Abanca de Galicia, recibió a 112.200 visitantes (un 32% por encima de los de 2024) y registró la cifra más alta de expositores de los últimos 18 años. A estas citas consolidadas se sumaron novedades como el salón Intermax Beauty Show o la competición Galican Agility Cup (una cita organizada por colectivos externos).

Presupuesto para 2026

En cuanto a las inversiones, este año hubo un desembolso de más de 300.000 euros para mejorar las instalaciones de la citada Central Agropecuaria, para acondicionar un tercer pabellón y que permitirá que acudan más animales al mercado. Se prevé renovar el sistemas de vigilancia y los equipos de informática. Por último, en 2026 el presupuesto será de casi 4 millones de euros.