La campaña «Ningún neno sen xoguete» llegará a 68 familias

Estos días se hará el reparto los regalos de la campaña «Ningún neno sen xoguete». Esta es la primera vez que esta iniciativa solidaria cuenta con una partida municipal de 3.000 euros que fueron destinados a la compra de juegos educativos y regarlos, a los que se sumaron, como venía siendo habitual, las donaciones de particulares, colectivos y establecimientos. Con la aportación municipal se realizó compra de juegos y juguetes nuevos a estrenar en tres entidades: Juguetería Imaxina Toys donde se compraron fundamentalmente juegos didácticos y de mesa para todas las edades; Librería Dalvi donde se compraron juegos educativos y Librería Raíces donde se adquirió material escolar variado.

El edil Avelino Souto remarca que con la aportación municipal y con las donaciones de colectivos locales se logró que cada menor pueda contar con un regalo nuevo a estrenar, uno usado en perfecto estado y un libro. Serán 111 menores de 68 unidades familiares los destinatarios de esta campaña Souto agradece la donaciones a las entidades que hicieron posible a campaña, así como la labor del voluntariado del Desván Municipal que colabora seleccionando, clasificando y arreglando juguetes.

La relación de colaboradores en esta campaña municipal es la siguiente: Residencia Domusvi, Tienda Mi Casa, Asociación de Veciños de Camposancos, centro comercial Pontiñas-Gadis, el Grupo de Amigos de Lalín, donaciones anónimas y las asociaciones Carabelo, Aranes y Recycling.