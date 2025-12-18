Camiñas recalca que «nunca» hubo un acuerdo formal para la permuta de viales

El alcalde de Rodeiro, José Luis Camiñas, quiere aclarar las declaraciones de la portavoz del PP, Cati Somoza, tras conocerse la reunión del regidor con vecinos de Carboentes y Arnego, días atrás, en los que explicó el proyecto de mejora del vial. La carretera protagoniza desde hace meses un cruce de acusaciones porque hubo un intento de permuta para cedérsela a la Diputación por otros viales, pero para ello precisa un ancho de al menos 7 metros.

Camiñas no reventó ese traspaso a la Diputación, «porque Rodeiro nunca recibiu un acordo formal máis alá dunha carta sen contido concreto nin compromisos reais, o que resulta un auténtico sensentido administrativo». Fue él mismo quien en noviembre solicitó una reunión formal para avanzar en una propuesta que comenzó en marzo de 2024. Sobre la inversión de 500.000 euros en la mejora, Camiñas admite que proceden de la Diputación, pero es la cuantía que le corresponde al municipio. «No se nos regala nada extra».