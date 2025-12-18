La calle Santa Eulalia tendrá sentido único hacia María Colmeiro
La humanización contempla también la supresión de las plazas de aparcamiento
La calle Santa Eulalia tendrá un único carril de tráfico, con acceso por Avenida do Parque y salida por María Colmeiro, según confirma el gobierno. El proyecto de humanización contempla la supresión de todas las plazas de estacionamiento tanto en esta vía como en el tramo inicial de la Avenida do Parque, que también será objeto de reforma en esta primera fase.
Muchos vecinos se preguntan estos días si Santa Eulalia mantendrá los dos sentidos de circulación, como sucede con otra transversal, Emilio Alonso Paz, cuyo doble carril facilita el tránsito entre Progreso y Venezuela, ambas de sentido único. Pero la evolución de las obras ya evidencia la construcción de un solo carril central, con amplias aceras a los lados. Además, el primer tramo será de preferencia peatonal, en piedra a la altura de la iglesia.
