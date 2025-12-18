El BNG lamenta el veto de la Xunta a sus demandas para Lalín

La diputada autonómica del BNG Ariadna Fernández lamenta el veto del gobierno gallego a las enmiendas presentadas por la formación nacionalista a los presupuestos de la Xunta para Lalín. Censura que el PP hiciese valer su mayoría para tumbar iniciativas que la diputada lalinense considera esenciales para la ciudadanía de la capital dezana.

Pone como ejemplo la solicitud de pediatría por la tardes en el CIS o mejoras en el área de salud mental. Tampoco fue valorada la demanda de crear una residencia y centro de día de carácter público. Otras propuestas, que en total suponían inversiones por unos 5 millones de euros, que no fueron tenidas en consideración fueron las concentraciones parcelarias. «Considero que é un erro seguir retrasando esta ordenación nos lugares onde están comezadas», subrayó Fernández. El BNG, para rematar, lamenta que el PP no le de la importancia que tienen municipios como Lalín y que no se esfuerce en ofertar servicios necesarios para fijar población en zonas como esta del interior gallego.