El Black Friday y la Navidad causan atrasos en los arreglos del mecánico

El Black Friday y las compras navideñas parecen dos cuestiones completamente ajenas a la lista de espera en el mecánico, pero lo cierto es que están mucho más relacionados de lo que cabe pensar. De hecho, los pedidos online están directamente vinculados a las tardanzas en las reparaciones, debido a la saturación en los servicios de paquetería, que generan retrasos de hasta cinco días en la llegada de piezas y suministros para los talleres.

Los mecánicos viven estos días fechas de muchos trabajo, hasta al punto de la saturación, en algunos casos. El motivo no es que los coches se estropeen más diciembre, sino que su arreglo lleva más tiempo. En Galician Service A Estrada explican que esta situación se repite cada año por esta época, y que el motivo está estrechamente asociado al incremento de pedidos en línea durante el Black Friday y las compras navideñas. «Si normalmente podemos tener las piezas de un día para otro, ahora nos vemos con esperas de tres o cuatro días», relatan, y añaden: «Es un problema, pero ocurre también en agosto, cuando muchos trabajadores cogen vacaciones y los talleres se quedan con menos personal».

En Lalín el panorama no es distinto, y en TodoMotor Conversion GLT concuerdan con las declaraciones de sus compañeros de gremio en A Estrada. «La saturación en transportes debido al alto número de envíos y repartos nos afecta directamente, y tenemos que esperar más de lo habitual por piezas que normalmente podemos conseguir en un día». Agregan, además, que el calendario tampoco ayuda a agilizar las reparaciones. «En diciembre hay muchos festivos, y al final todo suma», lamentan.

Si el volumen de trabajo no se reduce, y los tiempos se alargan, todo ello conlleva la acumulación de vehículos pendientes de reparación, lo que finalmente repercute en los plazos que debe esperar el cliente para recogerlo en el taller. Y si bien la llegada de las piezas no suele extenderse por más de cinco días, no todas las marcas funcionan del mismo modo.

Por ejemplo, tanto en Galician Service como en TodoMotor concuerdan en que casas asiáticas son más complicadas a la hora de recibir piezas y recambios. «Marcas como Toyota, Mazda, Mitsubishi o las chinas son las más difíciles de conseguir, y tardan más de lo habitual», declaran desde el taller lalinense, mientras que en A Estrada señalan: «Otro tipo de vehículo problemático es el antiguo o descatalogado. Nos pasa mucho con los todoterrenos de caza, que suelen ser coches usados, con mucha edad y cuyas marcas y modelos ya no existen, por lo que encontrar recambios se vuelve casi misión imposible».

Frente a estos, casas con plantas de producción en territorio nacional o autonómico son mucho más cómodas. En Vealsi Deza, de Lalín, no sufren estos contratiempos, al formar parte del circuito de talleres oficiales de Renault y contar con métodos de transporte propio, ajeno a la sobrecarga por estas fechas.

Falta de personal

Por si los retrasos en la recepción de recambios y suministros fuese poco, a esto hay que sumar la falta de mano de obra en el sector. Un a carestía que los talleres intentan paliar con salarios competitivos, conciliación y en general, mejores condiciones laborales.