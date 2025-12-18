La Banda de Muimenta y Tamara Seijas son elegidos Lalinenses do Ano

La Banda de Música Popular de Muimenta y la deportista Tamara Seijas Fernández han sido elegidos Lalinenses do Ano y recibirán sus galardones el próximo día 23 en un acto que se celebrará en el vestíbulo de la casa consistorial a partir de las 20.30 horas.

Su elección se decidió en la reunión del jurado de estas distinciones, formado por representantes de colectivos sociales, culturales y deportivos, además de medios de comunicación. De Tamara Seijas, de 27 años, se destacaron los logros deportivos cosechados este año como ciclista.

Tamara Seijas, en una prueba de BTT. / Bernabé

A pesar de que su experiencia en la competición en bicicleta es muy reciente, la lalinense consolidó su carrera con su fichaje, en agosto, por el Supermercados Froiz. Fue campeona autonómica en varias modalidades de BTT como resistencia y contrarreloj. En la Copa de España de BTT Maratón (XCM) logró la segunda posición en la clasificación general, dominó con claridad la Transgalaica y se impuso, también en el ámbito autonómico, en el Campeonato Gallego de Carretera. El jurado destacó de Tamara Seijas, también destacada en su momento como jugadora de balonmano a nivel nacional y como amazona, la visibilización que hace del deporte femenino.

150 aniversario

El reconocimiento de la formación musical de la parroquia de Muimenta coincide con el 150 aniversario de una entidad cultural que nunca interrumpió su actividad, manteniendo viva la tradición musical clásica en el municipio y en Galicia.

Precisamente el pasado 28 de agosto el auditorio municipal de Lalín acogió una exposición fotográfica que repasa la historia de una agrupación que, presidida por Antonio Prieto Vázquez, cuenta también con escuela de música en la que se forman numerosos jóvenes. La banda titular está formada por en torno a medio centenar de intérpretes y sus espectáculos, en el auditorio parroquial, siempre cuentan con el respaldo de vecinos y apasionados de la música. Según el editor Enrique Alvarellos, la banda fue fundada por José Vilariño.