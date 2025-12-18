Un accidente corta la carretera entre Cruces yAgolada

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente de un camión de reparto provocó el corte de la carretera que comunica Agolada con Vila de Cruces durante parte de la mañana de ayer. El vehículo se salió de la vía y quedó apoyado sobre la cuneta, sin llegar a volcar, pero ocupando parte del carril, por lo que se restringió el tráfico rodado.

