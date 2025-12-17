La Xunta sondea a las empresas interesadas en instalarse en Toedo

El Concello de A Estrada este martes un encuentro entre la Dirección Xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial de la Xunta de Galicia y un nutrido grupo de empresarios interesados en instalarse en la futura ampliación del polígono industrial de Toedo, un proyecto que supondrá un incremento muy significativo de la oferta de suelo industrial en el municipio.

Representantes de este departamento de la Consellería de Economía e Industria, junto con personal de Xestur, mantuvieron reuniones informativas con los empresarios, acompañados por el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, y el concejal de Promoción Económica, Óscar Durán. El objetivo fue trasladar información directa y detallada sobre el proceso de expansión pública del principal parque empresarial del municipio y, al mismo tiempo, recabar las necesidades concretas de las empresas interesadas.

Durante el encuentro, la directora xeral de Estratexia Industrial, Margarita Ardao, explicó que ya se está comenzando a trabajar con el equipo redactor encargado del proyecto de urbanización, con el fin de que el diseño refleje fielmente las demandas reales del tejido empresarial. Según indicó, la finalidad principal de la reunión fue conocer de primera mano las solicitudes existentes «y poder desmenuzar un parque adaptado a las demandas reales del concello y de las empresas».

Por su parte, el alcalde calificó la jornada como «muy productiva». Louzao subrayó que el gobierno local busca que A Estrada incremente en un corto plazo su oferta de suelo industrial y destacó que en la reunión se concretaron las necesidades de un número muy importante de empresas. Asimismo, explicó que los asistentes quedaron emplazados a nuevos encuentros para avanzar en dos líneas de trabajo: «en el proceso de expropiación y en el proyecto de urbanización adaptado a las demandas de cada una de las empresas», según señaló el regidor.

Tras analizar la información recabada, desde el Concello se incidió en la importancia de que las empresas concreten sus demandas antes del mes de febrero, con el objetivo de definir con precisión los metros cuadrados y los requerimientos específicos de cada actividad. La previsión municipal es que en 2026 se desarrollen las tramitaciones urbanísticas y de expropiación, de manera que en 2027 puedan iniciarse las obras.

La ampliación pública del polígono industrial de Toedo permitirá poner a disposición del tejido productivo cerca de 157.000 metros cuadrados adicionales, con una inversión prevista superior a los 13 millones de euros. Así, la superficie total bruta del parque empresarial pasará de 190.554 a 347.239 metros cuadrados, lo que supone un incremento de capacidad del 82%. Actualmente, se están apurando los plazos para la reserva de suelo con el fin de diseñar un parcelario ajustado a las necesidades de las empresas.