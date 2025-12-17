El PSOE pide abrir el tráfico en la Farola durante las navidades
REDACCIÓN
El PSOE de A Estrada reclama la reapertura provisional del tráfico de entrada y salida del casco urbano por la Praza de Galicia durante la campaña de Navidad, al considerar que las actuales restricciones están perjudicando al comercio local.
El portavoz socialista, Luis López Bueno, señaló que el grupo municipal ha recibido numerosas quejas de los establecimientos del entorno de la Farola y calles próximas, que alertan de un descenso muy significativo de la facturación en una de las épocas de mayor actividad del año. Desde el PSOE consideran un error haber programado esta fase de las obras en plena campaña navideña y califican las molestias generadas como «exageradísimas».
López Bueno pidió al gobierno municipal que aclare si se cumplirá el plazo de 15 días anunciado para los trabajos y responsabilizó directamente al alcalde, Gonzalo Louzao, de la situación. Como solución, el PSOE propone reabrir provisionalmente el tráfico por la rúa 56 hasta Reyes y estudiar compensaciones económicas para los comercios afectados.
