El proyecto Climalact aborda en Rodeiro las granjas gallegas

Climalact es un proyecto financiado por la UE y el Ministerio de Agricultura. Con un presupuesto de 600.000 euros, desde 2024 y hasta 2027 estudia la gestión diaria de explotaciones de vacuno de Asturias y de Galicia, tanto extensivas como intensivas, para medir su huella de carbono y aplicar medidas que, en el horizonte de 2030, permitan reducir en un 55% sus gases de efecto invernadero, en un 50% el uso de herbicidas y en un 20% el empleo de fertilizantes, mientras se incrementa en un 25% la gestión del territorio bajo pautas ecológicas. Ya con la vista puesta en 2050, la intención es la neutralidad climática, es decir, que las emisiones de dióxido de carbono de una explotación ganadera sean iguales a las que eliminan o absorben mediante, por ejemplo, la plantación de masas forestales autóctonas.

Ya hubo una reunión del anterior grupo focal, el pasado mes de marzo en el municipio asturiano de Vegadeo. Hoy, la sesión de trabajo tendrá lugar en la sede de la cooperativa de O Rodo, Rodeiro, a partir de las 11.00 horas. Tras la presentación del grupo operativo Climalact, los ponentes realizarán un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) de las granjas tanto intensivas como semi-intensivas, semiextensivas y extensivas. Por último, se explicará el concepto de sostenibilidad de una explotación ganadera bajo el punto de vista económico, pero también ambiental y social.

Climalact está coordinado por la Fundación Empresa Universidade Galega (Feuga), y en su consorcio integra además a la Asociación Intereo, la Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca) y las empresas Campoastur y Capsa Food. La parte científica de esta iniciativa corre a cargo de la Universidade de Santiago de Compostela, a través de l Grupo de Investigación de Sistemas Silvopastorales. Climalact quiere crear una marca de sostenibilidad y neutralidad climática, por lo que va a selecciones las mejores prácticas de distintos tipos de granjas. Estos datos permitirán elaborar un protocolo y una aplicación informática para poder alcanzar esa marca.