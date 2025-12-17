Profesorado de los centros locales se suma a la huelga
REDACCIÓN
Lalín
La huelga en Educación programada para ayer y hoy tuvo seguimiento en los centros locales, aunque sin crear demasiados contratiempos para el organigrama. La falta de profesorado es una de las demandas más relevantes de estas protestas, seguidas por docentes de toda la comunidad gallega. Y aunque las manifestaciones se llevaron a cabo en las principales locales de la comunidad, centros como el IES Laxeiro de Lalín contaron también con protestas a primera hora de la mañana.
