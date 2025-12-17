Las primeras semanas de la Campaña de Nadal auguran una edición récord

La Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) afronta con un marcado optimismo la Campaña de Nadal 2025, que en sus primeras semanas ya está ofreciendo resultados claramente superiores a los de años anteriores, tanto en volumen de participación como en alcance entre la clientela.

Desde la entidad destacan un incremento notable en el número de tickets recibidos con respecto a la pasada edición. «Estamos notando una mejoría con respecto al año pasado. Hemos detectado que cada vez nos llegan más, y de números nuevos, ya que los vamos registrando según llegan», señalan. Este dato apunta a que la campaña no solo está fidelizando a los clientes habituales, sino que también está logrando atraer a nuevos compradores.

En este sentido, cabe destacar que el ritmo de ventas suele intensificarse conforme se acerca el 24 de diciembre. Ya que aunque una parte de la ciudadanía adelanta sus compras navideñas, muchos optan por hacerlo en los últimos días, lo que provoca un aumento significativo de la actividad en los establecimientos durante la recta final antes de Nochebuena.

En este contexto, ACOE recuerda la puesta en marcha de la Ludoteca de Nadal, uno de los servicios más demandados por las familias. «Empezará a funcionar el lunes 22. Para entrar de forma gratuita se necesitan los vales que pueden solicitar a los comercios asociados por sus compras», indican. Este espacio estará operativo hasta el 5 de enero en el Novo Mercado y busca facilitar la conciliación familiar durante las compras navideñas.

La campaña, activa del 1 de diciembre al 6 de enero, incluye el sorteo de importantes premios como un Volkswagen Polo, una Yamaha X-Max 300, tarjetas regalo y lotes gourmet.