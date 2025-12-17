La Praza da Constitución hace sitio para un nuevo «photocall»

El Concello de A Estrada estrenó ayer photocall en la Praza da Constitución. La instalación de las letras que conforman el nombre del municipio, que ha quedado localizado a los pies de la casa consistorial, terminó durante la mañana de este martes.

Aunque inicialmente se pensó en situar este atractivo en la alameda municipal, concretamente en la parte posterior del edificio del Concello, finalmente se optó por la Praza da Constitución, con el objetivo de que las personas que decidan tomar una fotografía junto a estas letras puedan conformar una estampa con el emblemático edificio consistorial de telón de fondo, integrado en el conjunto monumental en el que también se incluye el valorado palco de la música. Por ello se desplazó también el photocall navideño, para hacer sitio a este aquí. En horario nocturno, se incorporará un toque de color a través de la luz, ya que el conjunto contará con iluminación programada.