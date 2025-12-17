Mulleres Rurais Santa Isabel de Escuadro recibe 7.800 euros para el local social

La Asociación de Mulleres Rurais Santa Isabel de Escuadro ha sido beneficiaria de una ayuda de la Diputación de Pontevedra, en el marco del Plan Provincia Comunitaria 2025, para mejorar la accesibilidad en el centro social de la parroquia. La inversión, de 7.813,42 euros, permitirá acometer una intervención «moi sinxela pero moi necesaria para prolongar a vida útil do edificio e reforzar o seu papel como espazo de convivencia».

Incluye la reforma del aseo, para adaptarlo a las condiciones de accesibilidad actuales, y la ejecución de un drenaje exterior, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso y conservación del inmueble, construído en 1929. La asociación de mujeres valora muy positivamente la aportación, ya que el local es «un punto de encontro esencial para a veciñanza, onde se desenvolven actividades sociais, culturais e comunitarias ao longo de todo o ano». Las mejoras permitirán «seguir dinamizando o centro e facelo máis inclusivo e funcional».