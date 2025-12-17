Martín Camba aborda en Silleda los riesgos del ocio nocturno y del consumo de alcohol entre la juventud
Martín Camba Conde, policía local de Santiago, impartió ayer en Silleda una jornada formativa e informativa sobre los riesgos del ocio nocturno y del consumo de alcohol entre los menores. Por la mañana dio charlas en los centros educativos de secundaria y por la tarde, otra abierta a todo el público en la Casa da Xuventude. A las sesiones asistieron la alcaldesa, Paula Fernández Pena, y la concejala de Educación y Bienestar, Ángela Troitiño, que incidieron en la prevención.
