El Losada Diéguez, referente en la Formación Profesional de Galicia

El IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez de A Estrada es todo un referente en Formación Profesional a nivel gallego, con cuatro familias de ciclos –Madera, Automoción, Administración e Informática– que cubren la demanda tanto del concello como de aledaños.

Su oferta de itinerarios aumenta cada curso, y recientemente el centro ha incorporado uno de los dos Másteres de Ciberseguridad que se imparten en toda Galicia. Para ello, la Consellería de Educación, a través del programa Retech, ha dotado al instituto estradense de la financiación necesaria para adquirir un centro de ciberseguridad, que los 32 matriculados en la formación mencionada anteriormente emplean para crear ataques y solventarlos durante sus sesiones lectivas en las aulas.

Con todo, esta torre de control no solo ha supuesto una herramienta fundamental para el desarrollo del currículum de este ciclo superior, sino que también ha mejorado drásticamente el control de los sistemas informáticos del centro.

En esta línea, la directora general de Formación Profesional, María Eugenia Pérez, visitó el instituto para revisar el funcionamiento de esta nueva instalación, así como el del módulo de Madera. La representante de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP puso en valor especialmente los ciclos de esta familia, en los que dos de sus alumnos resultaron premiados en la competición Galicia Skills 2025, con oro en ebanistería y plata en carpintería.

Eugenia Pérez subrayó el compromiso del gobierno gallego con este centro a través de la mejora continua de sus infraestructuras, dotándolo de instalaciones modernas y de equipamiento puntero. Puso como ejemplo el nuevo edificio, cuya creación constó de un presupuesto de en torno a 3 millones de euros, con instalaciones y maquinaria de vanguardia para mejorar la calidad educativa de estas ramas formativas.

Además de la familia de la Madera, directamente vinculada al tejido productivo de la zona, como se mencionaba anteriormente, el Losada imparte también ciclos de Administración, Informática y Transporte y Mantenimiento de Vehículos. En el conjunto de estas enseñanzas, el centro suma un total de 266 matriculados.