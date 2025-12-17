Los juzgados de Lalín y A Estrada cierran el tercer trimestre con más de 2.000 asuntos abiertos

El Consejo General del Poder Judicial difundió ayer los datos sobre la actividad de los partidos judiciales entre los meses de julio y septiembre. Lalín y A Estrada, en conjunto, cerraron el tercer trimestre con 2.049 asuntos en trámite, que son 113 más que los 1.936 con que habían iniciado el periodo pero que suponen, también, 283 por encima de los 1.766 con que cerraron el mismo trimestre de 2024.

Este aumento de cifras en comparación con el pasado ejercicio se debe a que en este verano los dos partidos judiciales ingresaron 1.125 nuevos casos, frente a los 1.090 del estío de 2024, y sacaron adelante 1.013, por debajo de los 1.117 del año precedente. Por partidos judiciales, el de Lalín comenzó el verano con 1.048 procesos abiertos, a los que añadió otros 736 nuevos. Sentenció 557, pero remata el trimestre con 1.227 pendientes. En A Estrada, a los 888 casos abiertos de periodos anteriores se sumaron otros 389. Quedaron resueltos 456 pero están por finiquitar otros 822.

La tasa de pendencia es el cociente entre los asuntos pendientes y los resueltos en el mismo periodo. En Lalín es de 2,2. Si multiplicamos ese número por 12, a los juzgados de O Regueiriño le harían falta 26,4 meses para ponerse al día. En A Estrada, con un 1,80, serían precisos 21,6 meses.