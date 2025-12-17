Javier Otero y Tania Caamaño ofrecerán un concierto en Lalín

Lalín acoge este domingo, 21 de diciembre, un concierto de Navidad del pianista y compositor Javier Otero Neira, que fue solista en varias ocasiones de la Real Filarmonía de Galicia, bajo el título Néboa, que estará acompañado por la cantante Tania Caamaño. La actuación, con entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar a partir de las 17.00 horas en el Museo Municipal Ramón Aller. Es una actividad de la Diputación de Pontevedra, enmarcada en la segunda edición del programa Entradiñas de Aninovo, con la colaboración del Concello.

Javier Otero Neira se define como un artista polifacético y experimental que está interesado desde hace años en la creación de nuevos formatos de conciertos y en la busca de la conexión entre diferentes expresiones artísticas en directo. De formación clásica inició sus estudios en su localidad natal, A Estrada, para finalizarlos en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Siempre estuvo interesado en la música de vanguardia.

Tania Caamaño Liñares, natural de Vimianzo, es una cantante vinculada a la música tradicional y contemporánea. Formó parte de proyectos como Samarúas, Sisters in the House, NADA, Budiño y Pandereteiras sen Fronteiras, y colaboró con artistas reconocidos como Guadi Galego o Xurxo Fernandes.