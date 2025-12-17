Grandes tenedores de viviendas: 46 vecinos de Lalín y 17 de A Estrada superan las cinco

Los denominados grandes tenedores de viviendas están reconocidos legalmente como aquellas personas físicas o de carácter jurídico que cuenten con más de una decena de inmuebles de naturaleza urbana. La normativa autonómica rebaja a cinco bienes residenciales este segmento de propietarios en las zonas tensionadas. Ninguno de los concellos de las comarcas figura en este grupo.

Mientras Galicia encabeza ya en España el aumento de propietarios de tres o más viviendas y los titulares de tres o más bienes ya son el 28% los balances catastrales permiten conocer la realidad de, por ejemplo, los dos concellos más poblados de Deza y Tabeirós-Montes. Según los últimos datos, correspondientes a este año, hasta 46 lalinenses y 17 estradenses tienen en propiedad más de cinco viviendas. Estamos hablando siempre de personas físicas dentro de un total de 9.373 titulares en el municipio dezano, mientras que en el estradense son 9.803. En Lalín hay menos propietarios a pesar de que cuenta con más bienes inmuebles residenciales, con 12. 263, frente a los 11.885 de la localidad vecina.

La Dirección General de Catastro desglosa, según regímenes jurídicos de propiedad y grupos de bienes acumulados, la relación de viviendas por municipios. Así, en Lalín constan 41 personas físicas hasta una decena de hogares a su nombre, cuatro que tienen al menos 25 y una como dueña de un ciento de bienes. Los que atesoran una decena de inmuebles residenciales en A Estrada son 14 y 3 tienen a su nombre 25, sin casos por encima de este volumen de viviendas.

¿Cuántos vecinos de estos dos municipios cuentan con una sola vivienda? En la cabecera comarcal dezana, a tenor de los balances catastrales del presente ejercicio, son exactamente 7.285, de los que 7.225 son personas físicas de nacionalidad española y las restantes 60, extranjeros. En consecuencia, estas algo menos de 7.300 viviendas que están en manos de un dueño suponen apenas el 60 por ciento del total de bienes residenciales. La proporción es ligeramente mayor en A Estrada, con 8.012 personas con una casa en propiedad, de los que 59 son ciudadanos extranjeros. Esta proporción llama la atención en un sentido pues la población de nacionalidad no española en Lalín es muy superior a la de A Estrada. El municipio dezano cuenta con 1.881 ciudadanos extranjeros empadronados frente a los 786 del otro ayuntamiento. Cinco foráneos disponen de al menos cinco hogares en A Estrada y siete extranjeros acumulan idéntico número de hogares en Lalín.

En este completo listado catastral se incluyen los demás tipos de propietarios, entre ellos las administraciones públicas, entidades sin personalidad jurídica definida (Comunidades de bienes, herencias yacentes y demás grupos), corporaciones locales, órganos de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.

El mejor verano en diez años para la venta de vivienda

El mercado inmobiliario vivió el mejor verano de la última década pues nunca antes un tercer trimestre del año se había cerrado con tantas compraventas de viviendas. Fueron 162, medio centenar más que un año antes y por encima el récord de esta última década que se logró en 2020, con 146 operaciones. A pesar de que Lalín ejerció tradicionalmente como locomotora del sector del ladrillo, A Estrada ha asumido ahora un protagonismo dominante al aglutinar 56 compraventas entre julio y septiembre, por 42 de Lalín. Además, según los datos difundidos ayer por el ministerio, una quincena de las 17 viviendas nuevas comercializadas en este período fueron en A Estrada, con Lalín y Rodeiro repartiéndose las dos restantes. Lo que no cambia es una tendencia que se arrastra desde hace mucho tiempo: el parque de vivienda nueva está casi agotado y la de segunda mano supuso 138 compraventas de las 162 totales, incluyendo seis operaciones para hogares de protección pública en A Estrada y uno en Silleda. La distribución de viviendas ocupadas previamente que se vendieron este verano por ayuntamientos es la siguiente: Lalín (41), Silleda (24), Vila de Cruces (25), Rodeiro (1), Agolada (5), A Estrada (35) y Forcarei (7). Entre enero y septiembre en Dozón solo se vendió una vivienda.