La Diputación paga las mejoras de la carretera de Carboentes a Arnego

El grupo municipal del PP de Rodeiro tilda de «surrealista» que el alcalde, José Luis Camiñas, criticase a la Diputación de dejar de lado la pista entre Carboentes y Arnego «cando este proxecto de mellora vai ser pagado con 500.000 euros de fondos provinciais», indica la portavoz de los populares, Cati Somoza, que lamenta que en la reunión que mantuvo el regidor con los vecinos omitiese de dónde procedían los fondos.

La edil popular remarca que Camiñas «tiña unha oportunidade única e privilexiada en toda a provincia para facer unha permuta de vías coa Deputación, que permitise que o organismo provincial asumise esta estrada entre Carboentes e Arnego, pero el mesmo se encargou de rebentar o acordo porque non soporta que Luis López (el presidente de la Diputación y exregidor de Rodeiro) faga cousas por Camba, e que vai seguir facéndoas».

Para Somoza, hay una prueba evidente de la intención de Camiñas, «o feito de que apenas un par de semanas despois de que torpedeara o traspaso xa presentase un proxecto propio. Actuou cunha mala intención absoluta», añade. Indica que el proyecto del gobierno local es pequeño, «porque non vai chegar a Arnego, e os seus veciños terán que agardar».