A Deputación sensibiliza sobre as traídas de auga cun concurso
REDACCIÓN
A Deputación de Pontevedra convoca o concurso escolar A Viaxe de Gotiña, co obxectivo de sensibilizar á rapazada sobre a importancia de manter e conservar as traídas de auga veciñais das zonas rurais. O alumnado de infantil e primaria da provincia poderá presentar ata o próximo 31 de marzo os seus traballos en formato de murais, maquetas ou bandas deseñadas e poderá levar premios como tabletas, visitas ás illas Cíes ou material escolar.
O alumnado de infantil deberá presentar os seus traballos na modalidade de mural, mentres que o de educación primaria poderá optar entre maquetas ou cómics. Os traballos deberán conter o desenvolvemento completo do ciclo da auga, e cada centro poderá presentar unha soa candidatura por categoría e disciplina. A documentación enviarase a concursoescolarauga@depo.gal.
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer
- Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia
- Comunidades de propietarios de Vigo limitan la decoración navideña para controlar el consumo eléctrico
- Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón