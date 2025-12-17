A Deputación sensibiliza sobre as traídas de auga cun concurso

A Deputación de Pontevedra convoca o concurso escolar A Viaxe de Gotiña, co obxectivo de sensibilizar á rapazada sobre a importancia de manter e conservar as traídas de auga veciñais das zonas rurais. O alumnado de infantil e primaria da provincia poderá presentar ata o próximo 31 de marzo os seus traballos en formato de murais, maquetas ou bandas deseñadas e poderá levar premios como tabletas, visitas ás illas Cíes ou material escolar.

O alumnado de infantil deberá presentar os seus traballos na modalidade de mural, mentres que o de educación primaria poderá optar entre maquetas ou cómics. Os traballos deberán conter o desenvolvemento completo do ciclo da auga, e cada centro poderá presentar unha soa candidatura por categoría e disciplina. A documentación enviarase a concursoescolarauga@depo.gal.