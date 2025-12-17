Cruces elimina plazas de aparcamiento junto a la farmacia del casco

Xuntos polo Noso Concello aprobó ayer en solitario el inicio del proceso para contratar las obras de humanización de las calles Neira Vilas, Travesía Vázquez 5 y Sergio Iglesias Pazos. Los tres partidos que conforman la oposición (PP, Bloque y Nova Alternativa) se abstuvieron por varias cuestiones. Coinciden en que Xuntos no debería tener entre los criterios prioritarios para conceder estos trabajos el que se reduzca el periodo de ejecución de 8 meses). Esta reducción puede derivar en que en un futuro la empresa tenga que pedir prórrogas, como ocurrió en la rúa Vázquez, que arrancó ya con un mes de retraso, recuerda el portavoz del BNG, Álex Fiúza, quien alertó además de la escasa visibilidad en el cruce entre Neira Vilas y Sergio Pazos.

Desde Nova Alternativa su concejal, Manuel Souto, lamenta que no se priorice la oferta económica sobre esa reducción de plazos, e insiste en que sí debe tenerse en cuenta el aumento de las garantías de los trabajos.

Tanto PP como BNG alertan de que uno de los impactos que tendrán estas obras de humanización es que se eliminan las plazas de aparcamiento junto a a la farmacia. El portavoz del PP, Jesús Otero, indica que esto puede ser una traba más para el comercio local, y lamenta que Xuntos haya presentado el proyecto a la Diputación (es la que financia con el Plan Extra y con el +Provincia los más de 913.000 euros de inversión) sin consenso previo con los ediles de los otros tres partidos, que además suman siete concejales frente a seis.

Otras calles

Otero indicó durante la sesión plenaria que hay otras calles del casco urbano que también debían ser tenidas en cuenta para una mejora de su accesibilidad, como la rúa Manuel Iglesias, entre la iglesia y el centro médico, o la Rúa do Cine.