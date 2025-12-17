Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Contrato del INE para una empresa de Lalín

La empresa lalinense Supernova Asistencias ha sido la adjudicataria del servicio de polifuncionales en las dependencias del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Huelva. El contrato asciende a algo más de 38.000 euros y según consta en el BOE esta fue la única oferta presentada al concurso público.

