Contrato del INE para una empresa de Lalín
La empresa lalinense Supernova Asistencias ha sido la adjudicataria del servicio de polifuncionales en las dependencias del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Huelva. El contrato asciende a algo más de 38.000 euros y según consta en el BOE esta fue la única oferta presentada al concurso público.
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer
- Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia
- Comunidades de propietarios de Vigo limitan la decoración navideña para controlar el consumo eléctrico
- Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón