Las comarcas recortan 69 cotizantes en noviembre

Las comarcas perdieron durante el pasado mes de noviembre 69 cotizantes tras una caída generalizada de activos en la mayor parte de los municipios. Es el balance que aporta el ministerio relacionado con la sede social de empresas y autónomos, que en el área mantienen 20.359 afiliados a la Seguridad Social.

El principal recorte se debe al régimen general, con 49 cotizantes menos, ocho resta el agro, tres el hogar y una decena el segmento de autónomos, que se sitúa en 6.529, de los que 2.164 están en Lalín. La capital dezana conserva 7.291 afiliados (21 menos que en octubre) y en Silleda son 3.692 después de restar una quincena. Vila de Cruces calca los 1.254 que tenía cuatro semanas antes y Rodeiro suma uno, colocándose con 926. En Agolada figuran en la relación ministerial un total de 483 activos (tres menos) los mismos que recorta Dozón, quedando ahora con 294. A Estrada perdió 29 afiliados y el censo de trabajadores y autónomos es de 5.160 y en Forcarei son 872, otro municipio que no sufre cambios.