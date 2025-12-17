El CIS figura entre los premiados en un certamen autonómico de arquitectura

Las Delegaciones de Ourense, Pontevedra y Vigo del Colexio de Arquitectos de Galicia fallaron los galardones de los Premios Gran de Area de Aportación a la Arquitectura 2025. Estas distinciones suponen un reconocimiento a la labor de los agentes que intervienen en el proceso de gestación y construcción de una obra de arquitectura de calidad desarrollada en las demarcaciones de estas ciudades.

En las comarcas figura entre los galardonados el Centro Integral de Saúde (CIS) de Lalín. El proyecto, autoría de Juan Ramón Iglesias Babío, Iván López Veiga, de Iglesias y Veiga Arquitectos, fue valorado por su calidad arquitectónica y el rigor con el que se concibe el edificio, así como «su excelente integración con la topografía y con el tejido urbano». La propuesta, indica, resuelve una parcela compleja mediante una implantación clara, funcional y sensible hacia el espacio público. Destaca la relación con el entorno, articulada a través de dos plazas de acceso que organizan el conjunto y definen un esquema volumétrico ordenado, garantizando orientación natural, iluminación y confort para usuarios y para el personal sanitario.

Este año se presentaron 57 proyectos de muy diversas escalas y localizaciones, que son el resultado que aglutina el mejor de los arquitectos y de las arquitectas, pero también de todos los agentes de obra que los acompañan en el proceso constructivo, como son los promotores, ingenieros, constructores y mismo artesanos de la madera y del metal, entre otros. Son obras de carácter urbano, habitacional, industrial, comercial o paisajístico.