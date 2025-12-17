Cerdedo celebra con Os Abrentes su festival de música y cultura
REDACCIÓN
El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y Gabriel Pazos, representante de la Asociación Cultural Os Abrentes de Cerdedo, presentaron ayer el XI Festival Tradicional que tendrá lugar el próximo sábado 20 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Centro Cultural de Cerdedo, con una programación centrada en la música y en la tradición popular gallega y con entrada gratuita. En esta undécima edición participarán los grupos Airexa de Areas, Xirandaina Grupo de Gaitas, Xirandaina Pandereteiras y Os Abrentes de Cerdedo, que ofrecerán un programa diverso en el que estarán presentes diferentes expresiones de la música tradicional gallega. El acto estará presentado por Malores Villanueva.
Gabriel Pazos subrayó el valor simbólico de esta edición, afirmando que «chegar á undécima edición do festival é o resultado do traballo constante e da colaboración entre colectivos, institucións e persoas comprometidas coa cultura tradicional». La organización corre a cargo de esta asociación, en colaboración con el propio Concello y la Diputación.
