La Central supera los dos millones en ventas, su récord histórico

Cuatro récord se registraron en la subasta de ayer en la Central Agropecuaria de Galicia, en Silleda. Los algo más de dos millones en transacciones suponen su récord histórico (el último, del 17 de junio, era de 1,9 millones). También hubo máximos en transacciones de terneros de recría, con casi 628.000 euros, y en la de terneros carniceros, con 518.504 euros. La cuarta marca se alcanzó en asistencia de terneros carniceros, al acudir 325 animales, 19 más que en la puja del 17 de diciembre de 2024. Los martes 23 y 30 no habrá subasta y esta última se adelanta al 29, con una sesión especial de terneros carniceros y de vacas para abastecer el mercado navideño.