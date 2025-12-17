Los bomberos levantan cables de telefonía

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Bombeiros do Deza e de Tabeirós-Montes se desplazaron este martes por la mañana al punto kilométrico 277 de la N-525, a su paso por Dozón, para izar unos cables de teléfono contra los que chocaban al circular varios camiones y otros vehículos de altura que transitaban por esa vía.

