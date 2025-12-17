Arranca mañá a nova Mostra polo Ano Castelao na Casa das Letras
REDACCIÓN
O Concello da Estrada inaugurará mañá a terceira das exposicións incluídas no ciclo «A Estrada Mostra», onde a Casa das Letras acollerá a montaxe de «Castelao. De Sempre en Galiza ao Consello de Galiza», impulsada pola Fundación Penzol.
A inauguración está programada para as 19.00 horas. Contará coas intervencións do alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao Dono, do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, o director da Fundación Penzol, Xosé Manuel Soutullo, e o comisario da mostra, presidente da Real Academia Galega e director da Cátedra Castelao, Henrique Monteagudo. Este último ofrecerá aos asistentes un percorrido guiado pola exposición.
A iniciativa achegará ao público o pensamento e a obra de Castelao a través de paneis e materiais documentais, para difundir o seu legado cultural.
