Areán agradece el «compromiso» de GES y Protección Civil en la busca de dos desaparecidas

El edil de Seguridade Cidadá de Lalín, Pablo Areán, traslada su agradecimiento al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Lalín, al personal de Protección Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) por el enorme esfuerzo y el trabajo desarrollado a lo largo del último mes nos operativos de busca de Clotilde Teixeira y Victoria Blanco, desaparecidas en el municipio y que se resolvieron en las últimas horas, con lástima por la pérdida de la vecina del casco urbano.

Areán destacó que se trató de actuaciones «de gran complexidade, que obligaron a movilizar numerosos medios de este departamento municipal e que implicaron moitas horas de traballo continuado por parte dos efectivos», labor coordinado a nivel municipal bajo la dirección de Víctor Blanco en colaboración directa con la Guardia Civil. «Falamos dun compromiso absoluto, tanto a nivel profesional como humano, en unas circunstancias especialmente duras», subrayó. También quiso reconocer expresamente el trabajo de la Guardia Civil, que lideró ambos operativos. «A colaboración entre administracións e corpos de seguridade foi clave para afrontar situacións tan delicadas como estas», dijo.

Los dos casos tuvieron desenlaces distintos. Los dispositivos no pudieron localizar con vida a Clotilde Teixeira, mientras que en el caso de Victoria Blanco el operativo concluyó con éxito al ser encontrada con vida.

Clotilde Teixeira recibe sepultura esta tarde en Portugal

La vecina de Lalín Clotilde Teixeira de Sá será enterrada esta tarde en Portugal, país en el que había nacido hace 54 años. Sus restos mortales se velan desde primera hora de la mañana de hoy en la Capela de Tortomil, una aldea de la feligresía de Lebução, en el municipio de Valpaços. El funeral está previsto para las 14.00 horas en la iglesia de esta pedanía, según figura en la esquela de la funeraria. Clotilde fue localizada sin vida casi un mes después de su desaparción en una finca cercana a la rotonda de Alto de Vales a donde habría llegado desorientada, a priori, debido a patologías que le afectaban a nivel neurológico. En su cadáver no se apreciaron signos de violencia.