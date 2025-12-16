Vuelca una furgoneta en una salida de vía en Viascón
El conductor, único ocupante, no sufrió heridas graves pese al aparatoso accidente
Redacción
Cerdedo-Cotobade
Esta mañana, alrededor de las 9.20 horas, se producía la salida de vía de una furgoneta en la N-541, en la parroquia de Viascón, en Cerdedo-Cotobade. El vehículo iba en dirección Pontevedra cuando sufrió el accidente, que provocó que terminase volcando y quedase completamente del revés. El conductor, único ocupante del automóvil, no resultó herido pese a lo aparatoso del incidente. Hasta el punto se desplazó el grupo de Protección Civil de Cerdedo, junto a la Guardia Civil de Tráfico.
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia
- Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro
- El pesquero de los horrores: regresa a Vigo la herrumbre del «Santa Isabel»
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín