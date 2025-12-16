Vuelca una furgoneta en una salida de vía en Viascón

Esta mañana, alrededor de las 9.20 horas, se producía la salida de vía de una furgoneta en la N-541, en la parroquia de Viascón, en Cerdedo-Cotobade. El vehículo iba en dirección Pontevedra cuando sufrió el accidente, que provocó que terminase volcando y quedase completamente del revés. El conductor, único ocupante del automóvil, no resultó herido pese a lo aparatoso del incidente. Hasta el punto se desplazó el grupo de Protección Civil de Cerdedo, junto a la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente fue en la N-541 en Viascón. / Cedida