Vuelca una furgoneta en una salida de vía en Viascón

El conductor, único ocupante, no sufrió heridas graves pese al aparatoso accidente

La furgoneta, que volcó al salir de la vía.

La furgoneta, que volcó al salir de la vía. / Cedida

Redacción

Cerdedo-Cotobade

Esta mañana, alrededor de las 9.20 horas, se producía la salida de vía de una furgoneta en la N-541, en la parroquia de Viascón, en Cerdedo-Cotobade. El vehículo iba en dirección Pontevedra cuando sufrió el accidente, que provocó que terminase volcando y quedase completamente del revés. El conductor, único ocupante del automóvil, no resultó herido pese a lo aparatoso del incidente. Hasta el punto se desplazó el grupo de Protección Civil de Cerdedo, junto a la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente fue en la N-541 en Viascón.

El accidente fue en la N-541 en Viascón. / Cedida

TEMAS

