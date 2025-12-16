Teta e Coliño organiza un encuentro el jueves

Teta e Coliño organiza un nuevo encuentro para compartir y pasar un rato en familia antes de Navidad. Será este jueves, 18 de diciembre, a las 18:00 horas, en la ludoteca del edificio multiusos de la calle Manuel Rivero de Lalín. Es una actividad abierta a todas las familias que lo deseen, pero es preciso inscribirse previamente a través de un formulario disponible en su web.