Rodeiro selecciona dos técnicos para el PAI
Rodeiro publica en la junta de gobierno local del día 10 las bases para cubrir de forma temporal dos puestos de trabajo de técnico o técnica en educación infantil para el Punto de Atención á Infancia. Los contratos serán desde el 2 de enero al 13 de marzo, con una retribución de 980,40 euros brutos al mes.
