Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bono Transporte de SánchezCasó ToméTierras rarasNaufragio PortugalParticulares alquilan su cocheCelta-Athletic
instagramlinkedin

Rodeiro selecciona dos técnicos para el PAI

Rodeiro publica en la junta de gobierno local del día 10 las bases para cubrir de forma temporal dos puestos de trabajo de técnico o técnica en educación infantil para el Punto de Atención á Infancia. Los contratos serán desde el 2 de enero al 13 de marzo, con una retribución de 980,40 euros brutos al mes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents