Rodeiro destina 500.000 euros al vial de As Devesas y Carboentes
Afronta el ensanche del vial «tras máis de dous anos para tentar traspasalo á Deputación»
El alcalde de Rodeiro, José Luis Camiñas, mantuvo este domingo un encuentro con los vecinos y vecinas de las parroquias de Arnego y Carboentes para anunciarles la inversión de casi 500.000 euros para ampliar y asfaltar casi 4 kilómetros del vial que comunica As Devesas y Carboentes. Esta es la primera reunión de la ronda de visitas que realizará el gobierno de coalición por las feligresías del municipio y contó con casi medio centenar de asistentes.
El ejecutivo acometerá esta reforma con «recursos que lle corresponden doutras administracións para dar resposta a unha demanda histórica da veciñanza, apostando por unha mellora integral da vía que aumente a seguridade, mellore a mobilidade e dignifique unhas parroquias que durante anos sufriron un claro abandono por parte doutras administracións». Camiñas aprovechó el encuentro vecinal en el teleclub de Carboentes para explicar todos los trámites que realizó el bipartito en los dos últimos años para intentar lograr la transferencia de esta carretera a la Diputación a su paso por estas dos parroquias. Aunque el PP ya ha aclarado que para su traspaso es necesario el ensanchamiento del vial hasta los 7 metros, Camiñas insiste en que el traspaso no fue posible por «o desinterese e o portazo do presidente da Deputación» y exalcalde, Luis López.
