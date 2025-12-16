El presupuesto de Lalín se dispara hasta los 35 millones por el impacto de la EDIL

El gobierno de Lalín gestionará el próximo año el presupuesto más elevado de la historia del municipio, una cuenta en la que el impacto de los fondos europeos es fundamental para situar el documento económico al borde de los 35 millones de euros. La teniente de alcalde Paz Pérez fue la encargada de detallar las principales partidas y justificar el diseño de un presupuesto que, remarcó, está pensado para asentar las bases del Lalín «para a vindeira década» con servicios públicos consolidados y de calidad y sin incrementar la presión fiscal. El ejecutivo, que agradeció la colaboración de Compromiso por Lalín en la elaboración del presupuesto –se recogieron demandas de este partido político–, aprobará el presupuesto en el pleno del próximo día 23, si bien no podrá entrar en vigor el 1 de enero por los plazos administrativos fijados por ley.

Pérez insistió en que el 40% de los recursos públicos del próximo año se dedicarán a inversión real y manifestó que esta cuenta refleja «un compromiso firme co futuro de Lalín e o benestar de toda a cidadanía». Además de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDIL) –el Concello recibió 6,5 millones que con los fondos propios elevarán las inversiones a 10,9 millones–, la cuenta crece por la previsión de un alza de ingresos de administraciones superiores como Estado o Xunta. La inversión real alcanza los 13,7 millones, dato que está muy por encima de los casi 2,6 dibujados en los presupuestos en vigor, aunque no conviene perder de vista que los números reales se conocen con la liquidación. Esa es una de las bazas que maneja el grupo de gobierno para tanto mejorar las inversiones como para encajar los fondos propios en los proyectos, con mayor o menor dependencia de la caja municipal. Por el momento sí está claro que se solicitará un préstamo por 4,2 millones que se ajustará a las necesidades de cada desarrollo. Para Paz Pérez, que compareció junto a los ediles Avelino Souto y José Cuñarro, el crédito es esencial para materializar las propuestas del gobierno local, actuando desde una postura ambiciosa al tiempo que responsable.

El personal absorberá 7,7 millones (70.785 euros más que este año) para afrontar retribuciones salariales por el reconocimiento de categorías profesionales, mientras que la recaudación por tributos y tasas municipales también crece, no obstante Pérez relacionó este incremento con la depuración de padrones [más viviendas que pagarán la contribución] o la repercusión del dinamismo parejo a las actividades económicas. La previsión de ingresos por impuestos directos se va hasta los 6.865.785 euros (un 10% más) los indirectos suben un 33% para totalizar 600.000 euros y las tasas crecen un 22,4%, con una propuesta de recaudación de 3.853.200 euros. Por transferencias de capital se plantean casi 9 millones, mientras que las corrientes pasan de 9,3 millones a algo más de 10,1; es decir, un crecimiento del prácticamente ocho puntos. También se incrementan las transferencias a entidades o colectivos y con 98.000 euros más suponen casi un millón y medio.

Una de las claves de este presupuesto tan ambicioso, para la teniente de alcalde, es que si se colocan a la par ingresos y gastos se propone un ahorro bruto positivo de algo más de 1,2 millones. Dentro de los préstamos se incluyen los 861.000 euros necesarios para la construcción de sepulturas en el cementerio Fraga do Alén. Así las cosas, para Paz Pérez esta cuenta municipal pivota sobre tres ejes fundamentales: mantener y mejorar los servicios públicos; materializar proyectos estratégicos para los próximos años y «que todo o que se faga sexa con responsabilidade sen poñer en risco as contas municipais», manifestó.

Avión de Loriga

El presupuesto contempla la relación de subvenciones nominativas. Así, figuran 15.000 euros a favor de Cabaleiros de Lalín para la organización de la Feira do Cabalo, otra de 35.4000 para la Asociación de Empresarios de Deza o 5.000 en cada caso para el museo Casa do Patrón y la organización del Noceda Rock. La ayuda que recibirá el colectivo Aspadeza también será de 5.000 euros. Otros 15.000 tienen como destino la celebración del Rali do Cocido y 6.000 para la Lalín Bike Race, mientras que 40.000 euros serán necesarios como aportación municipal para el funcionamiento del aula asociada de la Uned.

También se proyectan 70.000 euros para construcción de depósitos de agua o 82.538 euros para una escultura réplica de un avión que pilotó Joaquín Loriga por el centenario de este hijo ilustre.

Casi 2,2 millones para el área deportiva anexa al Arena

El gobierno municipal materializó la ejecución de la estrategia urbana [Pérez remarcó que las inversiones absolutas buscan un equilibrio entre el núcleo principal y las parroquias] tanto con los fondos europeos como con recursos de otras administraciones ya firmados después de haber sido incluidos por el Concello en sus peticiones. Por tanto en muchos casos estamos ante distintas vías de financiación para el desarrollo de estas infraestructuras o equipamientos. La ampliación del auditorio de Vilatuxe y la humanización de su entorno está presupuestada en casi 1,8 millones, de los que 1,1 son de un plan provincial y los restantes 413.000 euros con cargo a la Edil. Algo semejante acontece con el desarrollo de la Almendra central que, con 2,4 millones, dispone ya de una asignación de algo más de un millón del Plan Extra de la Diputación. Otras actuaciones destacadas son los 1,3 millones que se precisarán para la ampliación y humanización de las plazas de la iglesia, del consistorio y Praza da Torre como elementos conectores urbanos.

Paz Pérez puso el acento en la intención del ejecutivo de continuar con la mejora de centros sociales y en este caso consta una partida de 1,3 millones. En este caso la financiación se distribuye entre el 60% con fondos comunitarios y el 40 por ciento restante como parte que le toca al ayuntamiento para completar los recursos de la Edil. El plan de regeneración urbana de la parroquia de Donramiro cuenta con 800.000 euros y 1,3 se reservan para la rehabilitación de la planta baja de la Praza de Abastos y parte del entorno del mercado municipal. El próximo año debería comenzar a tomar forma el área deportiva anexa al Arena y, como apuntó el gobierno varias veces, con la pista de atletismo. Para esta infraestructura se consignan casi 2,2 millones. Otros 600.000 tienen como destino la gestión inteligente de la movilidad urbana, que contempla la instalación de cámaras. Y 638.000 euros se emplearán para acabar de pagar los terrenos del AR-26, donde se construirá la Gran Praza.