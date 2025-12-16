Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bono Transporte de SánchezCasó ToméTierras rarasNaufragio PortugalParticulares alquilan su cocheCelta-Athletic
instagramlinkedin

Pilar López Casal, ‘(in)visible’ do mes polo compromiso coa xente maior

Moi coñecida pola súa longa traxectoria no sector da hostalaría, desde 2016 exerce como voluntaria no centro social de Silleda

Pilar López Casal, nunha actividade con persoas maiores.

Pilar López Casal, nunha actividade con persoas maiores.

REDACCIÓN

Silleda

O Concello de Silleda vén de elixir a Pilar López Casal como «(in)visible» deste mes, coincidindo coa conmemoración do Día Internacional contra a Soidade Non Desexada (16 de decembro). Desde o ano 2016, exerce como voluntaria no Centro Social das Persoas Maiores de Silleda, onde colabora de maneira continuada na atención durante as fins de semana e na organización de actividades e eventos, converténdose nun referente de apoio, escoita e acompañamento para moitos usuarios.

Moi coñecida en Silleda pola súa longa traxectoria no sector da hostalaría, Pilar chegou ao municipio con 9 anos, medrou nunha familia numerosa e comezou desde moi nova a traballar de cara ao público. Tras pasar por distintos establecementos, estivo vencellada a locais emblemáticos da vila (desde a de Victorino a Toneles e 2 Calles) e ata chegou a rexentar un negocio, Bar Berrinche, mantendo sempre unha relación próxima e directa coa xente. Móstrase «moi agradecida a todas as persoas que me axudaron e me animaron sempre, sobre todo en momentos baixos» e di que estar ao lado dos maiores é «algo moi especial, xa que merecen todo o que se fai por eles e moito máis, traballaron moito por nós».

A alcaldesa salienta que «Pilar representa a esas persoas que fan comunidade desde a discreción, sempre dispostas a dar tempo e atención aos demais». Paula Fernández Pena valora «o seu compromiso continuado co centro social e coa loita contra a soidade non desexada». Mais este recoñemento tamén busca «visibilizar a importancia do voluntariado e do coidado das persoas maiores, que tantas veces sosteñen a vida social do noso concello», engade.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents