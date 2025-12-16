Los partidos judiciales suman 15 rupturas de matrimonios en el tercer trimestre

Los dos partidos judiciales de Lalín y A Estrada registraron entre julio y septiembre 15 rupturas matrimoniales, según los datos que difundió ayer el Consejo General del Poder Judicial. De ellas, 10 corresponden a divorcios con consenso previo entre las partes (2 tramitados en el partido judicial de A estrada y los 8 restantes, en Lalín); 4 carecen de acuerdo previo (2 y 2) y hubo una única separación, en el partido de A Estrada.

En cuanto a la modificación de medidas sobre el régimen de custodia, visitas o pensión de alimentos, solo hubo dos procesos tramitados desde los juzgados de O Regueiriño, y en ambos casos con consenso entre las partes afectadas. Por último, los juzgados también deliberaron sobre 5 procesos de guarda custodia de hijos en parejas de hecho, con acuerdo anterior: uno de ello corresponden a Estrada y los cuatro restantes, a Lalín. Hubo, además, otros 4 expedientes pero sin consenso entre las partes: 2 de ellos en los juzgados estradenses y otros tantos en los de Lalín.