El Papá Noel Solidario triunfa y recauda más de 8.500 euros
REDACCIÓN
A Estrada
El evento benéfico que acogió el pasado domingo el Pabellón Polideportivo Manuel Coto Ferreiro volvió a superar las expectativas en su segunda edición, según informan desde la entidad beneficiaria, la Fundación Andrea. El Papá Noel Solidario consiguió así superar los 8.000 euros recaudados el año pasado en su estreno, consiguiendo más de 500 más que en la edición anterior, asentándose en cifras de público y donativos. El estradense Iván Lorenzo, uno de los voluntarios e impulsores del acto, reconoció que «fue un orgullo la implicación de las familias», donde también se superaron los 2.500 participantes durante toda la tarde.
