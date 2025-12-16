Óscar Val jura el cargo como regidor de Agolada en un pleno sin discursos

Óscar Val García se convirtió este martes en el nuevo alcalde de Agolada, en sustitución de Luis Calvo y como estaba previsto, dado que PAyJ tiene la mayoría de concejales en la corporación, con 6 de 11. En un pleno que quedó despachado en 10 minutos, de forma previa a la designación de Val juró su cargo la número 9 del partido de gobierno, Isabel Alba Gómez, que cubrirá el puesto de edil que también dejó vacante el exregidor, condenado a inhabilitación política por 9 años en el conocido como caso Farelo.

Parte del público presente en el salón plenario / | Bernabé/Javier Lalín

Una vez que Gómez pasó a formar parte de la corporación, quedó conformada la mesa de edad por Fernando Blanco Seco (PP), Margarita Varela Iglesias (PAyJ) y Santiago Castro Fernández (PP). Uno a uno, los 11 concejales fueron diciéndole en voz alta a Fernando Blanco a qué candidato a la Alcaldía apoyaban: los 6 de PAyJ a Val y los 4 del PP a su portavoz, Carmen Seijas López, mientras que la única edil del Bloque, Susana Tato Pampín, anunció que retiraba su candidatura y que se abstenía.

Óscar Val juró su cargo como nuevo primer edil y recibió el bastón de mando de manos del concejal de mayor edad, Blanco. Posteriormente, hubo foto de familia de toda la corporación. Para sorpresa de la oposición así como numeroso público que se congregó en la sala de plenos, no hubo intervenciones ni del nuevo alcalde ni de las dos portavoces del PP y del BNG, que sí tenían un discurso preparado y que sí compartieron con esta Redacción. Desde el PP, Carmen Seijas confía en que esta nueva etapa en la Alcaldía «a pesares das discrepancias evidentes que temos, veña acompañada dun novo talante e dunha maior predisposición ao diálogo e ao respecto». De hecho, en el anterior pleno ordinario que ya presidió Val como alcalde en funciones para dar conocimiento al pleno de la renuncia de Calvo, la tensión habitual de anteriores sesiones entre gobierno y PP no hizo acto de presencia en ningún momento. «Espero que saibas cambiar o rumbo deste concello», le indica Seijas a Val. El PP también tiene palabras para la nueva edil de PAyJ, Isabel Alba Gómez, pues le desea que su contribución a la política municipal «sexa máis sosegada, sensata e constructiva que a da persoa que substitúe».

Desde el BNG Susana Tato señala que también esperaba intervenir en el pleno «para poñernos ao dispor de Val, para que sexa dialogante e escoite as opcións que podemos presentar desde a oposición sen a ameaza de chamar á Garda Civil». Hasta tal nivel de crispación había llegado durante el mandato de Calvo la relación de PAYJ con la oposición. Tato renunció a presentar su candidatura a la Alcaldía en vista de que los vecinos, hace un par de años, decidieron revalidar la mayoría absoluta del partido que encabezaba Luis Calvo.

En el discurso que había preparado el PP y que Seijas contaba con leer antes de las votaciones de los concejales, se indica que sus cuatro ediles no iban a apoyar la candidatura de Val y que «nos ofrecemos como a alternativa de goberno que, se non se dan as circunstancias antes, queremos ser en maio de 2027».

Situación económica

Carmen Seijas también tenía previsto alertar a Óscar Val de la situación económica en que se encuentran las arcas locales, tras seis años de gestión de Calvo. «Cando o PAyJ chegou ao goberno deste Concello, había arredor de 800.000 euros nas arcas municipais e outros 800.000 euros en remanentes, e non existía a débeda acumulada cos proveedores». Pues bien, el PP acusa al gobierno local de que desde 2019 «dilapidou en torno a 1,6 millóns e a día de hoxe, entre o que se lle debe a empresas e autónomos e os créditos solicitado, a débeda ascende a un millón de euros. É dicir, collestes unha situación económica saneada e tedes un concello practicamente en bancarrota».

Seijas repasa, de forma breve, la trayectoria política de Calvo, al que acusa de «maltratar á banda e á escola de música, ao club de fútbol e deixar de lado á xente do Náutico de Brocos». Pide, para este año y medio de mandato que queda hasta las municipales de 2027, que se reduzca la deuda, que se potencie la rúa Xeral como eje comercial del casco urbano y Os Pendellos como reclamo turístico, que o bien se remate el Plan de Urbanismo (aprobado de forma inicial en marzo de 2016) ose opte por el Plan Básico Autónomico, y que se materialice el centro de día para las personas mayores.

Entre los numerosos vecinos que acudieron al pleno extraordinario estaban el exconcejal del PSOE José Rivas o Jesús Sánchez Mosteiro, que fue edil de Veciños por Agolada en el mandato de 2015 a 2019 y que en ese año encabezó la lista de Compromiso por Agolada, que no consiguió ningún representante. El siguiente trámite que tiene que acometer la nueva Alcaldía será el pleno de organización para redistribuir concejalías.